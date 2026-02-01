Campiglia Marittima | Dieci anni di furti truffe droga ed estorsioni | arrestato 46enne

Un uomo di 46 anni è finito in manette a Campiglia Marittima, dopo aver accumulato una lunga lista di reati negli ultimi dieci anni. Tra il 2014 e il 2023, l’uomo ha messo a segno furti, truffe, traffico di droga ed estorsioni tra Piombino e le zone vicine. La sua condanna definitiva è arrivata nel 2025, quando la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pena di sei anni di carcere, già decisa dal tribunale nel 2017. Ora l’uomo dovrà

L'uomo è stato trasferito in carcere dove dovrà scontare una pena di sei anni oltre a pagare una multa di quasi 8mila euro Dieci anni di furti, truffe, droga, estorsioni tra Piombino e dintorni. Reati commessi tra il 2014 e il 2023 che, a seguito di una prima del tribunale nel 2017, sono stati confermati nel 2025 da una sentenza di condanna della Corte di Appello di Firenze, con pena di 6 anni di reclusione e una multa di quasi 8mila euro. Protagonista, un 46enne gravato da un ordine di carcerazione, anche per oltraggio, che i carabinieri di Campiglia Marittima hanno rintracciato nei giorni scorsi.

