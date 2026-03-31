Perugia polizia individua presunta setta dedita a truffe ed estorsioni

La polizia di Perugia ha individuato un gruppo sospettato di aver commesso truffe ed estorsioni. Durante le indagini, è stato accertato che uno dei membri si era allontanato dalla famiglia e dagli amici per frequentare corsi di alchimia. Sono in corso accertamenti per verificare eventuali coinvolgimenti del gruppo in altre attività illecite.

Una presunta setta all'interno della quale sarebbe stata costituita un'associazione per delinquere finalizzata a commettere una "serie indeterminata" di reati quali truffa, estorsione e violenza sessuale ai danni degli aderenti, è stata individuata dalla polizia di Perugia e dal Servizio centrale operativo del Dipartimento. Disposto il fermo di tre uomini e una donna, indagati a vario titolo (coinvolte a piede libero altre due persone). L'indagine, coordinata dalla Procura del capoluogo umbro, è stata avviata a seguito di una segnalazione pervenuta dal padre di un membro del gruppo. L'uomo ha riferito che il figlio, a... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Perugia, polizia individua presunta setta dedita a truffe ed estorsioni Articoli correlati Campiglia Marittima | Dieci anni di furti, truffe, droga ed estorsioni: arrestato 46enneL'uomo è stato trasferito in carcere dove dovrà scontare una pena di sei anni oltre a pagare una multa di quasi 8mila euro Dieci anni di furti,... Mirandola, polizia locale individua discarica 'selvaggia' ed occupazione abusiva dell'ex centro anzianiScoperti 400 kg di rifiuti stoccati in un terreno privato a Quarantoli, scattata la denuncia per il responsabile.