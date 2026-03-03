A Pavia, un uomo di 41 anni ha guidato contromano a grande velocità, attirando l’attenzione dei carabinieri. Dopo essere stato inseguito e fermato, si è rifiutato di sottoporsi ai controlli sul livello di alcol e sull’uso di sostanze stupefacenti. In seguito, è stato denunciato in stato di libertà e la patente gli è stata immediatamente ritirata.

Pavia, 3 marzo 2026 – Contromano e a forte velocità. L'automobilista, inseguito e bloccato dai carabinieri, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcolemico e sull'eventuale uso di stupefacenti ed è stato quindi denunciato, in stato di libertà, con patente subito ritirata. I militari del Radiomobile della Compagnia di Pavia stavano effettuando un normale servizio di pattugliamento notturno quando hanno intercettato l'automobile in via Tasso, che stava procedendo a forte velocità e pure contromano. “Ho perso la patente” ma in realtà gliela avevano ritirata: denunciato 41enne a Monza L’inseguimento. Ne è nato un breve inseguimento, terminato nei pressi del distributore di carburanti all' incrocio con via Parco Vecchio, dove l’auto è stata raggiunta e bloccata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, folle corsa contromano: 41enne denunciato e patente ritirata

Guidava contromano su una strada a senso unico, tasso alcolico alle stelle: denuncia e patente ritirataGli agenti hanno notato subito evidenti sintomi di ubriachezza, per questo è scattato il test etilometrico: è risultato un tasso pari a 3,1 g/l (il...

Ubriaco alla guida, sfreccia a più di 110 km/h in centro a Genova: automobilista denunciato e patente ritirataUn automobilista è stato fermato dalla Polizia locale mentre procedeva a oltre 110 kmh per le strade di Genova.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pavia folle corsa contromano 41enne...

Fermati, fermati. Contromano in superstrada, la folle corsa in auto di un 70enne. VIDEOAttimi di paura ieri sera, poco dopo le 22, sulla superstrada Valdichienti: una 70enne alla guida di una Peugeot ha percorso circa 10 km contromano da Corridonia fino all’uscita di Civitanova Marche, ... affaritaliani.it

Folle fuga contromano dopo il furto: ladri si schiantano contro i carabinieriTolentino, 5 dicembre 2025 – Intercettati dopo il furto in un’abitazione, si sono dati alla fuga, con una folle corsa (anche contromano) in auto. Una corsa finita con uno schianto contro una macchina ... ilrestodelcarlino.it