Pavia folle corsa contromano | 41enne denunciato e patente ritirata

Da ilgiorno.it 3 mar 2026

A Pavia, un uomo di 41 anni ha guidato contromano a grande velocità, attirando l’attenzione dei carabinieri. Dopo essere stato inseguito e fermato, si è rifiutato di sottoporsi ai controlli sul livello di alcol e sull’uso di sostanze stupefacenti. In seguito, è stato denunciato in stato di libertà e la patente gli è stata immediatamente ritirata.

Pavia, 3 marzo 2026 – Contromano e a forte velocità. L'automobilista, inseguito e bloccato dai carabinieri, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcolemico e sull'eventuale uso di stupefacenti ed è stato quindi denunciato, in stato di libertà, con patente subito ritirata. I militari del Radiomobile della Compagnia di Pavia stavano effettuando un normale servizio di pattugliamento notturno quando hanno intercettato l'automobile in via Tasso, che stava procedendo a forte velocità e pure contromano. “Ho perso la patente” ma in realtà gliela avevano ritirata: denunciato 41enne a Monza L’inseguimento. Ne è nato un breve inseguimento, terminato nei pressi del distributore di carburanti all' incrocio con via Parco Vecchio, dove l’auto è stata raggiunta e bloccata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

