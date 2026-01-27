Folle corsa contromano sull' A1 dopo una truffa a un' anziana due napoletani fermati a Fara Sabina vicino Rieti

In seguito a una truffa ai danni di un’anziana a Fara Sabina, due napoletani sono stati arrestati dopo un inseguimento contromano sull’autostrada A1. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi, e i soggetti sono stati fermati vicino a Rieti. L’episodio evidenzia l’importanza di prestare attenzione alle tecniche di raggiro e di affidarsi alle autorità in caso di sospetti.

A Fara Sabina, in provincia di Rieti, due cittadini napoletani sono stati arrestati per truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver raggirato un’anziana di 80 anni con la tecnica del “falso nipote“. I due sono stati bloccati dopo un lungo inseguimento sull’A1 durante il quale hanno tentato la fuga con gioielli e denaro per un valore di quasi 25 mila Euro. Due arresti a Fara Sabina, Rieti L’operazione che ha portato all’arresto dei due uomini si è svolta nella giornata di ieri e ha coinvolto diversi reparti della Polizia Stradale. I fatti hanno avuto inizio a Fara Sabina, in provincia di Rieti, dove i due indagati, entrambi di origine napoletana, hanno messo in atto la cosiddetta truffa del “falso nipote”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

