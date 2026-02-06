Truffano un’anziana con il raggiro del finto incidente | arrestati due uomini

Due uomini sono stati arrestati questa mattina a Lodi dopo aver truffato un’anziana con la scusa del finto incidente. I ladri le avevano fatto credere di essere coinvolti in un incidente e le avevano fatto consegnare circa 6mila euro in contanti. La donna, spaventata, ha creduto alla truffa e ha consegnato i soldi ai malviventi, che sono stati fermati poco dopo dalla polizia.

Lodi, 6 febbraio 2026 – Truffano un’anziana con il raggiro del finto incidente: due arresti due uomini e recuperati 6mila euro. Due uomini di 36 e 37 anni, entrambi residenti in provincia di Salerno e con precedenti specifici, sono stati arrestati, in flagranza di reato, dalla Polizia di Stato. Indagine condotta dalle Squadre mobili di Genova e Savona e partita da una segnalazione della Questura di Lodi. La scoperta e la segnalazione. L’accertamento ha preso avvio proprio dalla comunicazione della polizia lodigiana, relativa alla targa di un’auto sospetta, coinvolta in un tentativo di truffa ai danni di un’anziana nel Lodigiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Truffano un’anziana con il raggiro del finto incidente: arrestati due uomini Approfondimenti su Lodi Truffa Parolise, anziana truffata con il “finto nipote”: arrestati due uomini Due uomini dell’hinterland napoletano sono stati arrestati dai Carabinieri di Montella per aver truffato un’anziana ottantenne con la tecnica del “finto nipote”. Truffano anziana con "falso incidente": nella fuga si schiantano e vengono arrestati Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Tenta di truffare un'anziana ma viene arrestato Ultime notizie su Lodi Truffa Argomenti discussi: Truffano un’anziana con il metodo del finto Carabiniere: arrestati dalla Polizia di Stato.; Anziana derubata con la truffa delle monete. Ladri in fuga speronano pattuglia: inseguimento da film a Roma; Truffano anziana con la tecnica del falso nipote, due arresti a Gaeta; Roma, tenta truffa del finto incidente ma cade nella trappola della stessa vittima: arrestato 56enne. I falsi carabinieri truffano due anziani ma poi vengono arrestati da quelli veri dopo essere stati pedinati da Pesaro a FanoPESARO Si presentano come carabinieri per truffare coppie di anziani, ma sono falsi come una moneta da 3 euro. Riescono con l’inganno a farsi consegnare oro e gioielli ma la nota ... corriereadriatico.it Truffano un’anziana, ma il vicino evita il raggiroDue persone hanno convinto la donna a consegnare dell’oro per aiutare un familiare, ma il tutto è stato sventato dall’uomo ... msn.com Truffano un'anziana fingendosi carabinieri: due persone arrestate dalla Polizia facebook Madre e figlio torinesi truffano un'anziana di Borghetto Santo Spirito x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.