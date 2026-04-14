Truffa telematica a Benevento sequestrati 49mila euro

A Benevento, i Carabinieri hanno sequestrato 49mila euro in seguito a un tentativo di truffa telematica. Un uomo di 60 anni è stato vittima di un falso operatore bancario e di un finto carabiniere che avevano cercato di ingannarlo. Gli investigatori hanno intercettato e fermato l'attacco, bloccando il trasferimento di denaro. L'operazione ha portato al sequestro della somma e all'individuazione dei responsabili.

Finto operatore bancario e falso carabiniere raggirano un 60enne: bloccata una truffa telematica grazie ai Carabinieri di Benevento. Un’ampia attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, ha consentito ai Carabinieri della Compagnia di Benevento di bloccare una truffa telematica e sequestrare quasi 49mila euro, somma ottenuta attraverso sofisticati raggiri online. La denuncia della vittima e l’avvio delle indagini. La vicenda ha avuto origine alla fine di marzo, quando un uomo di circa 60 anni, residente nel capoluogo sannita, si è rivolto alle forze dell’ordine denunciando un episodio sospetto legato al proprio conto corrente.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Truffa telematica a Benevento, sequestrati 49mila euro Indotto a fare un bonifico da 49mila euro da un finto operatore della BNL: truffa bloccataTempo di lettura: 2 minutiAll’esito di un’articolata attività investigativa coordinata da questa Procura della Repubblica, i militari della Compagnia... Pretende 1.000 euro in nero per lavori da 50: idraulico indagato per truffa, sequestrati 200mila euroUn idraulico e la sua coniuge, nonché dipendente, sono indagati dalla guardia di finanza di Brescia per truffe ed estorsioni.