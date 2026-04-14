Messaggi truffa a nome della Tari l’allarme del sindaco | Non richiamate quel numero

A Raffadali è stato segnalato un nuovo tentativo di truffa via WhatsApp, in cui vengono inviati messaggi che chiedono di contattare presunti uffici Tari per comunicazioni urgenti. Il sindaco ha avvisato i cittadini di non richiamare il numero indicato nel messaggio, precisando che si tratta di un raggiro. La polizia invita a diffidare da messaggi sospetti e a verificare sempre le comunicazioni ufficiali.

Sta circolando anche a Raffadali un nuovo tentativo di truffa tramite messaggi WhatsApp che invitano a contattare presunti uffici Tari per “comunicazioni urgenti”, ma si tratta di un raggiro. A lanciare l’allarme è il sindaco Silvio Cuffaro che attraverso i social, in particolare sul suo profilo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Allarme sms truffa a nome del Cup: “Non richiamate numeri sconosciuti”Segnalati nuovi messaggi fraudolenti che simulano comunicazioni del Centro unico di prenotazione e chiedono di richiamare numeri non ufficiali. Truffa Tari a Berchidda: allarme per i falsi SMS e il numero 893I residenti di Berchidda sono stati colpiti da una nuova ondata di messaggi fraudolenti che simulano comunicazioni ufficiali dell’Ufficio Tributi per...