Mai più dal parrucchiere | con questo trucco fai da te i tuoi capelli saranno sempre perfetti

Sempre più persone decidono di mettere mano ai propri capelli in autonomia. Con un trucco semplice e prodotti specifici, anche chi non ha esperienza può ottenere un risultato professionale. Basta seguire le istruzioni e usare la giusta combinazione di prodotti per la laminazione. Così, niente più appuntamenti dal parrucchiere: i capelli restano belli e perfetti, senza stress né costi extra.

La combinazione di prodotti studiati per la laminazione fa sì che anche chi è alle prime armi possa ottenere risultati sorprendenti. Negli ultimi anni, la laminazione dei capelli ha rivoluzionato il modo di prendersi cura della propria chioma, offrendo risultati da salone direttamente a casa. Biopoint, storico marchio italiano di prodotti per capelli, ha lanciato un kit fai da te che sta conquistando sempre più appassionate e professioniste del settore. Il Kit Hair Lamination Biopoint promette una chioma luminosa e setosa in soli cinque minuti, trasformando capelli spenti e crespi in una superficie lucida e protetta, con un effetto “specchio” che dura a lungo. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

Se vuoi sfoggiare capelli lucenti e dall’effetto vetro, puoi provarci anche a casa in pochi minuti.

