Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sono sposati a Monte-Carlo con una cerimonia civile. La sposa ha realizzato da sola il trucco, come ha scritto sui social con un semplice «Make-up by me». La coppia ha scelto questa località per il loro matrimonio, che ha visto la presenza di pochi invitati e nessun dettaglio aggiuntivo sulla cerimonia.

Per il suo grande giorno, la sposa ha deciso di brillare indossando un sinuoso abito tempestato di lustrini e optando per un beauty look ad alto tasso di radiosità e, senza dubbio, aggraziata eleganza. Un'ispirazione perfetta per tutte le imminenti bride to be. Il make-up glowy realizzato in autonomia Nessun make-up artist arruolato per questo giorno. Come ha fatto sapere la stessa sposa tra le sue storie Instagram, il trucco è stato realizzato da lei stessa, in piena autonomia. «Make-up by me» si legge nello scatto che mostra la neo signora Leclerc di profilo. A catalizzare l'attenzione è senza dubbio l'incarnato extra radioso e da un leggero tono dorato, esaltato sulle guance da leggeri tocchi di blush rosa e immancabile highlighter a enfatizzare la luminosità sui punti strategici.

© Vanityfair.it - Matrimonio Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux, la sposa ha realizzato da sola il trucco. Sui social ha scritto: «Make-up by me»

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sono sposati a Montecarlo, diventando protagonisti di un romantico rito civile.

