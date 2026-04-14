In un'area centrale della città, si svolgono due eventi politici simultanei ma distanti pochi metri. Da un lato, il leader di un movimento politico presenta un libro, mentre dall’altro si riunisce la direzione del partito di centrosinistra. Le due iniziative si svolgono nello stesso momento, creando un clima di confronto tra le due forze politiche. Nessuna delle parti ha ancora comunicato piani concreti per un eventuale accordo.

Una sfida a distanza. Quasi in contemporanea, a dividerli meno di un chilometro: dal Tempio di Adriano, dove il leader M5S presenta il suo libro, a Largo del Nazareno, dove è riunita la direzione Pd, il botta e risposta. Una sorta di Sinner-Alcaraz de noantri: i tennisti del campo largo provano a schiacciare, colpi rapidi e reazione immediata. In palio l'ambita fascia da capitano della coalizione di sinistra, l'anti Giorgia Meloni. Con un'unica sostanziale differenza: se Giuseppe Conte pressa sotto rete («Le primarie siano aperte a non iscritti o non hanno senso»), Elly Schlein si rifugia nel silenzio: parliamo d'altro. Sarà il fedelissimo Marco Saraccino a fornire il pensiero autentico: «È un dibattito surreale».🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Troveremo un accordo". Elly Schlein scappa dalle primarie

Elly Schlein, suicidio-primarie: umiliata da Conte, ecco il sondaggioIl leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte straccerebbe la segretaria del Pd Elly Schlein in caso di primarie nel campo largo.

Elly Schlein verso la direzione del Pd con 2 obiettivi: capitalizzare il No e un time-out sulle primarieLa direzione nazionale del Pd convocata per lunedì nasce ufficialmente come il primo passaggio politico dopo il referendum.

Non pronuncia neanche la parola “primarie” Elly Schlein durante la direzione di ieri, convocata dopo il referendum e in contemporanea con la presentazione del libro di Giuseppe Conte, in piazza di Pietra, solo a qualche centinaio di metri dal Nazareno. Di W - facebook.com facebook

Poche idee e per di più confuse sono la costante del #PD di Elly #Schlein, ma addirittura festeggiare la vittoria in #Ungheria di un conservatore come una sconfitta della #destra dovrebbe essere troppo pure per loro. @FratellidItalia x.com