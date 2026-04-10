Elly Schlein verso la direzione del Pd con 2 obiettivi | capitalizzare il No e un time-out sulle primarie

Da open.online 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La direzione nazionale del Partito Democratico si riunirà lunedì per discutere dell'esito del referendum e delle prossime mosse politiche. Tra gli argomenti in agenda ci sono la strategia per rafforzare la posizione del partito e l’eventuale sospensione delle primarie. La convocazione arriva pochi giorni dopo la consultazione referendaria, segnando un momento di confronto interno e di definizione delle future linee guida.

La direzione nazionale del Pd convocata per lunedì nasce ufficialmente come il primo passaggio politico dopo il referendum. Ma al Nazareno è segnata in agenda come qualcosa di più: l’occasione per una messa a terra della strategia che da qui a fine legislatura lancerà la volata al Pd e servirà a trasformare la campagna per il No in una piattaforma per aumentare il consenso. Con l’effetto collaterale di sottrarre finalmente al dibattito il tema della leadership del centrosinistra. Da adesso pancia a terra per « convincere quei 5 milioni di italiani per il No che non hanno votato centrosinistra alle europee», dà la linea una fedelissima della segretaria, interrogata da Open sulle prossime mosse. 🔗 Leggi su Open.online

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