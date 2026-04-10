Elly Schlein verso la direzione del Pd con 2 obiettivi | capitalizzare il No e un time-out sulle primarie

La direzione nazionale del Partito Democratico si riunirà lunedì per discutere dell'esito del referendum e delle prossime mosse politiche. Tra gli argomenti in agenda ci sono la strategia per rafforzare la posizione del partito e l’eventuale sospensione delle primarie. La convocazione arriva pochi giorni dopo la consultazione referendaria, segnando un momento di confronto interno e di definizione delle future linee guida.

La direzione nazionale del Pd convocata per lunedì nasce ufficialmente come il primo passaggio politico dopo il referendum. Ma al Nazareno è segnata in agenda come qualcosa di più: l’occasione per una messa a terra della strategia che da qui a fine legislatura lancerà la volata al Pd e servirà a trasformare la campagna per il No in una piattaforma per aumentare il consenso. Con l’effetto collaterale di sottrarre finalmente al dibattito il tema della leadership del centrosinistra. Da adesso pancia a terra per « convincere quei 5 milioni di italiani per il No che non hanno votato centrosinistra alle europee», dà la linea una fedelissima della segretaria, interrogata da Open sulle prossime mosse. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: La segretaria del Pd Elly Schlein torna a Genova: possibile incontro con Salis Bologna, la piazza del Pd con Elly Schlein: "No al referendum sulla giustizia"Bologna, 15 marzo 2026 - Manca una settimana alla chiamata alle urne, il 22 e 23 marzo si vota sulla separazione delle carriere. Temi più discussi: Elly Schlein: Meloni dica quattro parole: Trump si deve fermare; I numeri che smentiscono le parole di Elly Schlein sull’aumento della precarietà. Si mente quando si ha paura della verità.; Consigli non richiesti | Le cose che Elly Schlein dovrebbe fare, ma non farà; Realpolitik: L'intervista a Elly Schlein Video. Frana Petacciato, Elly Schlein visita la zona: Serve prevenzione. Bisogna trovare risorse per il MoliseLa segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, visita la zona della frana con il ... msn.com Sindaco Petacciato a Schlein, 'spostare ferrovia, A14 e statale di 5 km'Le lancio una sfida. Pensiamo di immaginare un'opera grandiosa nel prendere il fascione che comprende ferrovia, autostrada e statale 16 e spostarla semplicemente di 5 km verso la collina. (ANSA) ... ansa.it "Giuseppe Conte parla a un elettorato che confina con quello di Giorgia Meloni. Elly Schlein rappresenta la novità di questa legislatura", ha esordito il gio... - facebook.com facebook #ottoemezzo Il giudizio di Carlo De Benedetti su Elly Schlein, il campo largo e le primarie che definisce un'insalata x.com