Un nuovo sondaggio mostra che, in caso di primarie del campo largo, il leader del Movimento 5 Stelle avrebbe un vantaggio su Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. La rilevazione evidenzia una preferenza significativa a favore di Conte rispetto alla Schlein, generando discussioni politiche sulla possibile influenza del risultato nelle future scelte di leadership. La notizia arriva in un momento di crescente attenzione sulle dinamiche interne ai principali schieramenti politici italiani.

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte straccerebbe la segretaria del Pd Elly Schlein in caso di primarie nel campo largo. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'istituto Piepoli, il 55% degli intervistati sceglierebbe l'ex premier come leader della sinistra. Mentre solo il 37% voterebbe per la dem. A trainare il capo pentastellato sarebbero soprattutto i voti degli elettori grillini: ben l’85% è schierato dalla sua parte. La vera notizia, però, sta nel fatto che dalla sua ci sia anche una discreta quota di storici votanti Pd, il 36%. Altro boccone amaro per la Schlein il fatto che solo il 56% dei militanti dem la vedrebbe con favore a capo della coalizione.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elly Schlein, suicidio-primarie: umiliata da Conte, ecco il sondaggio

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