Nella notte, nel quartiere Darsena di Ravenna, è stato trovato senza vita un uomo di 29 anni originario del Senegal, con una ferita da arma da taglio alla gola. Nelle vicinanze si trovava anche un altro uomo ferito, anche lui coinvolto nell’episodio. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per avviare le indagini. Non sono ancora state rese note le cause o eventuali collegamenti tra i due episodi.

Un uomo di 29 anni, originario del Senegal, è stato trovato senza vita nella notte nel quartiere Darsena, vicino al centro di Ravenna, con almeno una ferita da arma da taglio alla gola. Nella stessa zona è stato soccorso anche un 36enne del Mali, ferito a sua volta con un’arma da taglio e trasportato in ospedale. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi. Gli investigatori non escludono che i due uomini siano rimasti coinvolti nel medesimo episodio. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, impegnati nella ricostruzione dei fatti, insieme a polizia e Guardia di Finanza. Presente anche il magistrato di turno Ylenia Barbieri.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ravenna, 29enne ucciso con una coltellata al collo: nelle vicinanze un altro ferito

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