Troppo rumore e cattivi odori a Milano pioggia di segnalazioni all' Arpa | ecco cosa disturba i milanesi

A Milano, nei primi mesi del 2025, sono state registrate oltre 1.400 segnalazioni all’Arpa Lombardia riguardanti disturbi come rumori e cattivi odori provenienti da diverse zone della città. Le denunce riguardano anche campi elettromagnetici e altre fonti di fastidio per i residenti, che hanno contattato l’ufficio di tutela ambientale per segnalare le loro problematiche quotidiane. Le segnalazioni sono state raccolte dall’ufficio Urp di Arpa Lombardia.

Segnalazioni per rumori, ma anche odori molesti e campi elettromagnetici. Sono le pratiche (1.449 in tutto il 2025) che ha lavorato l’ufficio milanese Urp di Arpa Lombardia. Milano e hinterland è il territorio con il maggior numero di richieste inoltrate all’ufficio relazioni col pubblico: 626.🔗 Leggi su Milanotoday.it Cattivi odori a Castiraga Vidardo, il report di Arpa: “Valori nella norma”Castiraga Vidardo (Lodi), 26 gennaio 2026 – Le molestie olfattive di Castiraga Vidardo sono state segnalate, monitorate e in parte ricondotte ad... Annusatori cercansi. Cattivi odori a San Zeno. Ora inizia la fase-dueArezzo cerca di nuovo "nasi" professionisti, ripartono le selezioni per il monitoraggio olfattivo. Troppo Cattivi 2, il nuovo capitolo della saga DreamWorks in prima tv su Sky Cinema 1Leggi su Sky TG24 l'articolo Troppo Cattivi 2, il nuovo capitolo della saga DreamWorks in prima tv su Sky Cinema 1 ... tg24.sky.it Troppo cattivi 2: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Sky Cinema UnoTroppo cattivi 2 film su Sky Cinema Uno: nuovo capitolo DreamWorks che riporta in azione la banda di criminali più amata dell’animazione. maridacaterini.it