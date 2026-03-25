annusatori cercansi cattivi odori a san zeno ora inizia la fase due

Arezzo ha riaperto le selezioni per trovare esperti in grado di rilevare cattivi odori nella zona di San Zeno. Dopo le prime fasi del progetto, ora si avvia la fase successiva, con l’obiettivo di rafforzare il monitoraggio olfattivo e individuare le fonti di emissione di odori sgradevoli. Le nuove assunzioni mirano a rafforzare il team dedicato a questa attività.

Arezzo cerca di nuovo "nasi" professionisti, ripartono le selezioni per il monitoraggio olfattivo. Dopo lo studio olfattometrico condotto tra aprile 2024 e marzo 2025, che aveva mappato la presenza e la frequenza degli odori molesti in sei frazioni della città – San Zeno, Le Poggiola, Ponte a Chiani, Ruscello, Battifolle e Olmo – Arezzo riapre le selezioni per il reclutamento di nuovi "annusatori". A giugno scorso, il verdetto dell’indagine, realizzata da Ecol Studio per conto del Comune, aveva rivelato un disturbo olfattivo moderato ma costante, con picchi particolarmente intensi nell’area tra Ponte alla Nave e la zona industriale di San Zeno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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