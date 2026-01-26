Secondo il report di Arpa, i livelli di odori a Castiraga Vidardo, in provincia di Lodi, risultano nella norma. Le segnalazioni di molestie olfattive sono state monitorate e alcune attività produttive sono state identificate come possibili cause. La situazione attuale indica che non vi sono rischi significativi per la salute pubblica, e le autorità continuano a seguire l’evolversi della situazione.

Castiraga Vidardo (Lodi), 26 gennaio 2026 – Le molestie olfattive di Castiraga Vidardo sono state segnalate, monitorate e in parte ricondotte ad attività produttive ben individuate. Tuttavia, secondo Arpa Lombardia, “non superano le soglie previste dalla normativa regionale e non rendono necessari ulteriori approfondimenti”. Una conclusione che suscita forte delusione e sconcerto da parte di Legambiente Lodi e del Comitato Ambiente Vidardo. "Le segnalazioni dei cittadini sono state decine: episodi in cui sono stati avvertiti odori forti, acri e persistenti incalzano e dettagliano Nel periodo di monitoraggio, compreso tra il 14 aprile e il 14 settembre 2025, le 14 “sentinelle” coinvolte nel progetto hanno segnalato complessivamente 68 episodi di molestie olfattive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cattivi odori a Castiraga Vidardo, il report di Arpa: “Valori nella norma”

