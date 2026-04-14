Tronchi trasformati in opere d' arte | a Fossacesia il debutto del Parco artistico-botanico

A Fossacesia è stato inaugurato il Parco artistico-botanico “Radici d’Arte”, un progetto promosso dall’associazione omonima. L’iniziativa prevede il recupero di tronchi di alberi abbattuti per motivi di sicurezza o malattia, che vengono trasformati in sculture di grandi dimensioni. L’obiettivo è creare un modello di rigenerazione urbana che unisce arte e natura, dando nuova vita ai materiali provenienti dagli alberi eliminati.

Si chiama “Radici d’Arte” l’ambizioso progetto dell’omonima Aps che introduce un modello di rigenerazione urbana unico nel suo genere, capace di trasformare gli alberi destinati all’abbattimento per motivi di sicurezza o malattia in sculture monumentali. La presentazione, domenica 12 aprile al.🔗 Leggi su Chietitoday.it A Fossacesia la presentazione del progetto “Radici d’Arte”.Domenica 12 aprile, alle ore 18, al Parco dei priori di Fossacesia, si terrà la presentazione del progetto “Radici d’Arte”. Alghero: tronchi di legno grezzo diventano arte pubblicaUna strada di Alghero si trasforma in una galleria a cielo aperto dove il legno grezzo racconta storie d’amore.