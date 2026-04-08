A Fossacesia la presentazione del progetto Radici d’Arte
Domenica 12 aprile alle 18 al Parco dei Priori di Fossacesia si terrà la presentazione del progetto “Radici d’Arte”. L’evento interessa la comunità locale e rappresenta un momento di condivisione per illustrare i dettagli del nuovo progetto artistico. La presentazione si svolge in un luogo pubblico, coinvolgendo cittadini e partecipanti interessati alle iniziative culturali del territorio.
Domenica 12 aprile, alle ore 18, al Parco dei priori di Fossacesia, si terrà la presentazione del progetto “Radici d’Arte”.Promosso dall’associazione Radici d’Arte Aps, il progetto propone un modello innovativo di rigenerazione urbana e valorizzazione ambientale, trasformando gli alberi abbattuti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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Giovani e arte per rigenerare il parco di villa Cesarotti di Selvazzano: al via il progetto “Radici future”L'iscrizione ai moduli, completamente gratuita (tramite QRcode e link al sito di Artistiaprogetto.
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