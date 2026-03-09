Casanova Lorenzo Flaherty al Teatro Parioli Costanzo

Il 9 marzo debutta in prima nazionale lo spettacolo Casanova di David Norisco al Teatro Parioli Costanzo. L’attore Lorenzo Flaherty interpreta uno dei ruoli principali e lo spettacolo sarà seguito da una tournée che tocca diverse città italiane. La produzione coinvolge un cast numeroso e un team di tecnici che hanno lavorato alla messa in scena.

La regia è di Francesco Branchetti."Il mio Casanova - afferma il regista Francesco Branchetti - è un affresco su un mondo pieno di fascino e mistero che il carismatico personaggio di Giacomo Casanova fa vivere nella sua pienezza. La regia ha inteso restituire un grande affresco di spettacolare intensità attraverso immagini evocative e piene di mistero, musiche dallo straordinario impatto e magnetiche interpretazioni".