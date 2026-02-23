L’eredità viva di Maurizio Costanzo al Teatro Parioli

La decisione di avviare una produzione annuale dedicata alle opere di Maurizio Costanzo nasce dalla volontà di celebrare il suo contributo al mondo dello spettacolo. Questa iniziativa prenderà vita al Teatro Parioli di Roma, a partire dalla stagione teatrale 20262027. Il progetto coinvolge artisti e professionisti che vogliono mantenere vivo il ricordo del giornalista e conduttore. La prima rappresentazione è già in fase di preparazione e promette di attirare molti appassionati.

Cosa: Annuncio di una nuova produzione annuale dedicata alle opere di Maurizio Costanzo. Dove e Quando: Teatro Parioli Costanzo, Roma; a partire dalla stagione teatrale 20262027. Perché: Trasformare la memoria in un atto creativo costante attraverso la messa in scena dei suoi testi. A tre anni dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, il panorama culturale romano si stringe attorno alla figura di un uomo che ha saputo, come pochi altri, leggere e raccontare l’evoluzione della società italiana. Non si tratta di una semplice ricorrenza formale, ma di una ripartenza che vede il Teatro Parioli Costanzo farsi custode e motore di un’eredità artistica che non accetta di restare confinata nel passato. 🔗 Leggi su Ezrome.it

