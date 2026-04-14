Triuggese e Colnago | sfida per il Grande Slam in Coppa Lombardia

Domani sera alle 20:30, il campo di Triuggio sarà teatro della partita di ritorno tra la Triuggese e il Colnago, valida per le semifinali di Coppa Lombardia. La sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, che si contendono l'accesso alla finale della competizione regionale. La partita si svolgerà in un clima di attesa e tensione, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre.

Domani sera, alle ore 20:30, il campo di Triuggio ospiterà lo scontro decisivo tra la Triuggese e il Colnago per la gara di ritorno della semifinale di Coppa Lombardia. Il duello vede contrapposte due formazioni che hanno già conquistato la promozione in Prima categoria nel corso delle ultime settimane, ma che cercano ora il traguardo del Grande Slam agonistico. L’impatto del primato storico della Triuggese. Il percorso stagionale dei biancorossi guidati da Ruggiero ha assunto contorni quasi leggendari all’interno del calcistico locale della Brianza. La squadra è riuscita a stabilire un nuovo standard di eccellenza nella Seconda Categoria di Monza Brianza, superando il record di punti precedentemente detenuto dal Real Como nel 2006, che si era fermato a quota 81.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Triuggese e Colnago: sfida per il Grande Slam in Coppa Lombardia Duello Triuggese-Colnago, in palio la finalissima di CoppaGià promosse in Prima da settimane, in ordine di tempo prima la Triuggese e poi il Colnago, ma con ancora benzina in corpo e adrenalina al massimo... Carlos Alcaraz: “Quest’anno arrivato con più fame. Il Grande Slam? Parole grosse, una sfida enorme”Con questo fanno sette: tanti sono gli Slam finora vinti da Carlos Alcaraz, che riesce a portare a casa anche il Career Grand Slam da più giovane... " #Sinner vale il doppio di un calciatore, può fare il Grande Slam": che complimento dall'ex tennista x.com "Sinner vale il doppio di un calciatore, può fare il Grande Slam": che complimento dall'ex tennista - facebook.com facebook