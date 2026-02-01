Carlos Alcaraz si presenta più affamato che mai. Dopo aver vinto sette titoli Slam, diventa il più giovane di sempre a conquistare anche il Career Grand Slam, un traguardo che fino a ora avevano raggiunto in pochi. Alcaraz non si nasconde: “Quest’anno arrivato con più fame. Il Grande Slam? Parole grosse, una sfida enorme”. Il suo nome è sulla bocca di tutti e ora punta a nuovi record.

Con questo fanno sette: tanti sono gli Slam finora vinti da Carlos Alcaraz, che riesce a portare a casa anche il Career Grand Slam da più giovane giocatore a farcela nella storia, sia in Era Open che fuori dalla stessa. Stavolta Melbourne gli ha sorriso, e del resto era il suo obiettivo dichiarato. Così il murciano in conferenza stampa: “ Questo è stato un non stop fin dall’ultimo punto, ma è una grande sensazione. Completare il Career Grand Slam è qualcosa che era nella mia mente. Ogni volta che vengo qua in Australia faccio la preseason con quest’obiettivo in mente: di lavorare più duro che posso e arrivare più preparato che posso per giocare questo torneo e provare a prendere il trofeo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz: “Quest’anno arrivato con più fame. Il Grande Slam? Parole grosse, una sfida enorme”

Durante un emozionante match di esibizione allo loanDepot Park di Miami, Carlos Alcaraz ha espresso grande ammirazione per Joao Fonseca, sottolineando il suo talento e la forza con cui è arrivato nel circuito ATP.

