Uno studio condotto dalla Fondazione Aletheia analizza il legame tra cattiva alimentazione e salute nei bambini. Viene sottolineato come le scelte alimentari dei più giovani possano influenzare il loro benessere futuro. L’indagine evidenzia l’importanza di promuovere abitudini alimentari corrette fin dall’infanzia, ponendo l’accento sulla prevenzione di problemi di salute legati all’obesità.

IL FOCUS. «La salute si coltiva da piccoli - corretta alimentazione e stili di vita sani per la salute del domani»: l’analisi di Fondazione Aletheia. Un legame diretto e documentato tra cattiva alimentazione e salute dei bambini, con il consumo abituale di cibi ultraformulati associato ad aumenti dell’indice di massa corporea, della circonferenza vita e della massa grassa; valori più elevati di glicemia a digiuno; livelli più bassi di colesterolo Hdl («buono»); possibili alterazioni del sistema immunitario e del microbioma, con aumenti del rischio di allergie e asma. Inoltre, anche le bevande iper-zuccherate e gli energy drink rappresentano...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Obesità: legame tra cattiva alimentazione e salute dei bambini

Salute: nuovo studio su obesità. Paganini (Competere) “la prevenzione non può concentrarsi solo su alimentazione”USS e salute: come l’uso prolungato dei social e dei dispositivi digitali influisce su equilibrio energetico e rischio cardiovascolare È stato...

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Obesità infantile: Marlia, ambulatorio dedicato a bambini, bambine, ragazzi, ragazze tra 5 e 17 anni

L’obesità è una malattia cronica sistemica che richiede un approccio a 360°. Il prossimo 16 maggio, SIMI ti aspetta a Faenza per una giornata di alta formazione multidisciplinare per superare l'approccio che vede la frammentazione specialistica e mettere al c - facebook.com facebook

Dopo essersi lasciata sfuggire il successo della prima ondata di farmaci a base di GLP-1, Roche sta puntando miliardi su una nuova generazione di terapie contro l’obesità. Il colosso farmaceutico svizzero può ancora ritagliarsi uno spazio x.com