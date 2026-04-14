Trionfo di pubblico e sul ring | i risultati del 5° ' Memorial Piero Del Papa'

Domenica 12 aprile si è tenuto il 5° ‘Memorial Piero del Papa’ presso il Palazzetto dello sport di Pisa, attirando oltre 300 spettatori. La manifestazione ha visto diverse sfide sul ring, caratterizzate da tecnica e intensità. Il pubblico, numeroso e partecipe, ha assistito a incontri che hanno suscitato entusiasmo tra gli appassionati presenti. La giornata si è conclusa con i risultati di tutte le gare disputate.

Domenica 12 aprile è andata in scena un pomeriggio di pura adrenalina, tecnica e cuore. Il 5° ‘Memorial Piero del Papa’ non ha deluso le aspettative, portando oltre 300 spettatori a gremire le tribune del Palazzetto dello sport di Pisa in un’atmosfera elettrica.La scommessa degli organizzatori è.🔗 Leggi su Pisatoday.it Boxe: tutto pronto per il 5° 'Memorial Piero Del Papa'?La Pugilistica ‘Galileo Galilei’ prosegue la sua ormai consolidata programmazione, sostenuta da un pubblico caloroso e numeroso che non vede l'ora... La grande boxe torna al Palazzetto dello sport: in arrivo il 5° “Memorial Piero Del Papa”Pisa, 8 aprile 2026 – La Pugilistica ‘Galileo Galilei’ prosegue la sua ormai consolidata programmazione, sostenuta da un pubblico caloroso e numeroso...