Rally del Bardolino 105 equipaggi al via | è la seconda edizione più partecipata di sempre

Il Rally del Bardolino torna sulle strade del Garda con 105 equipaggi iscritti, rendendo questa seconda edizione la più partecipata di sempre. La gara, giunta alla sua seconda edizione, vede coinvolti numerosi concorrenti provenienti da diverse regioni. La competizione si svolge lungo un percorso che attraversa il territorio del lago, attirando appassionati e piloti da varie zone.

La gara apre la stagione con numeri record tra prova moderna e storica. Il sindaco Bertasi: «Evento che valorizza il territorio e porta visibilità nazionale» Il Rally del Bardolino si prepara a tornare sulle strade del Garda con numeri che ne confermano la crescita. L’edizione in programma il 13 e 14 marzo, promossa dal Rally Club Bardolino, farà registrare la seconda partecipazione più alta nella storia della manifestazione considerando sia la gara moderna sia il Bardolino Historic. In totale saranno 105 gli equipaggi al via: 89 nella gara moderna e 16 nella competizione storica, un risultato superato soltanto dai numeri del 2021. La presentazione ufficiale si è svolta mercoledì nella Sala Matrimoni del Comune di Bardolino, alla presenza delle istituzioni locali e degli organizzatori. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Articoli correlati

Al via il Rally Conca d'Oro, cinquantanove gli equipaggi al viaÈ iniziato con le operazioni di verifica e lo shakedown il trentaquattresimo Rally Conca d’Oro.

Il Rally del Bardolino 2026 apre la stagione con un percorso rinnovato e nuove soluzioni logisticheLa quinta edizione sarà valida per la Coppa Rally di Zona 4 e il Trofeo Rally Aci Vicenza, con prove notturne, una speciale inedita a Lazise e arrivo...

2025 4° Rally del Bardolino F Gangi Ps3 e Parco Assistenza con Maddalena

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rally del Bardolino 105 equipaggi al...

Temi più discussi: Rally del Bardolino, partono domani in 105; CRZ4 – Rally del Bardolino 2026: 105 equipaggi al via; In 105 al via del Rally del Bardolino 2026; Rally del Bardolino 2026, record con 105 iscritti tra Bardolino e Affi.

Rally del Bardolino, 105 equipaggi al via: è la seconda edizione più partecipata di sempreLa gara apre la stagione con numeri record tra prova moderna e storica. Il sindaco Bertasi: «Evento che valorizza il territorio e porta visibilità nazionale» ... veronasera.it

Rally: Motors Rally Show e Bardolino in arrivoRally Sport Evolution si prepara ad affrontare un doppio impegno, schierando il giovane Brignoli nel pavese e Bazzanella in terra scaligera. comunicati-stampa.net

L’RX TEAM APRE IL 2026 AL RALLY DEL BARDOLINO CON TRAPPA-PIARDI I vincitori della Coppa Femminile CRZ Zona 4 2025 tornano in gara con la Renault Clio Renault Sport di VIEFFECORSE per il primo round della stagione. CASTO(BS) – Il sodalizi - facebook.com facebook