Centro in festa per il Carnevale | tutte le modifiche alla viabilità

Capua si prepara a festeggiare il Carnevale. Da domani entra in vigore un’ordinanza che cambia la viabilità in città, in vista della 139esima edizione della festa. Le strade saranno chiuse o modificate per permettere alle celebrazioni di svolgersi senza intoppi. La città si sta già organizzando per accogliere i numerosi visitatori e rendere il Carnevale un momento di festa e sicurezza.

Capua è pronta a vestirsi a festa per il Carnevale. E da domani (12 febbraio) entra in vigore anche l'ordinanza relativa alla regolamentazione del traffico per la 139esima edizione del Carnevale di Capua. Inoltre, nelle giornate di giovedì 12, domenica 15 e martedì 17, sarà in vigore, dalle ore 14 alle ore 24, il divieto di sosta con rimozione in piazza San Tommaso d'Aquino. Sempre domani (12 febbraio) sarà vietato il transito e la sosta di tutti i veicoli in corso Appio, nel tratto tra via Riviera Volturno e piazza Marconi e piazza dei Giudici dalle ore 10 alle 13; mentre dalle ore 14 alle 24 stesso provvedimento in vigore perr via Napoli, via R.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

