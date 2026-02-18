Al Trianon Viviani quattro appuntamenti tra grandi omaggi tango e comicità

Il teatro Trianon Viviani ospita quattro eventi tra il 19 e il 22 febbraio, causa un fitto calendario di spettacoli. La settimana propone grandi omaggi a Frank Sinatra e Dalida, con performance musicali che ripercorrono le loro carriere. Oltre alla musica, il teatro si anima con spettacoli di stand-up comedy, dove attori locali portano sul palco risate e riflessioni. Tra le serate, anche un appuntamento dedicato al tango, con lezioni e balli aperti al pubblico. Quattro giorni di intrattenimento per appassionati di diversi generi.

Una settimana intensa e variegata caratterizza la prossima programmazione del Trianon Viviani. Quattro gli appuntamenti che, da giovedì 19 a domenica 22 febbraio, si alternano sul palcoscenico del teatro pubblico di Forcella: si va dagli omaggi a Frank Sinatra e Dalida, dalla stand up comedy a uno spettacolo dedicato al tango. Il primo appuntamento è giovedì 19, alle 21, con Ciro Giustiniani. In Reel il comico, noto al grande pubblico per i suoi monologhi "casalinghi", osserva il mondo attraverso la metafora delle quattro mura domestiche, prendendo di mira con ironia le abitudini quotidiane: dall'organizzazione delle vacanze al rapporto di coppia, dall'imbarazzo del funerale alla vita con i genitori.