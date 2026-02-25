Al Trianon Viviani quattro appuntamenti tra opera jazz e comicità

Questa nuova settimana del Trianon Viviani è dedicata particolarmente al mondo della lirica. Il primo appuntamento è giovedì 26 febbraio, alle 21, con Stand up Opera di Luca De Lorenzo. L’istrionico cantante lirico e attore trasporta il pubblico in un viaggio che va dai maggiori maestri del passato ai più imbarazzanti influencer del presente. Lo accompagnano Fabrizio Romano al pianoforte e l’attrice-cantante Lalla Esposito, con cui ha lavorato in scena per la Cantata dei pastori. Ancòra opera, venerdì 27, alle 21, con una versione particolare de Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini: l’esecuzione in forma semiscenica, in prima moderna, della revisione del libretto di Cesare Sterbini che fece Filippo Cammarano per il teatro la Fenice di Napoli (14 ottobre 1818), trasformando in napoletano i dialoghi di don Bartolo, tutore di Rosina, e riscrivendo recitativi da interpretare in prosa, secondo pratiche diffuse al tempo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

