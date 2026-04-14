Treviglio gli interventi della polizia locale | patente falsa e formaggi venduti illegalmente

A Treviglio, la polizia locale ha fermato un uomo alla guida con una patente risultata falsa. Nella stessa zona, un privato è stato multato per aver venduto formaggi senza autorizzazione. Gli agenti hanno quindi effettuato controlli che hanno portato al sequestro di prodotti alimentari venduti illegalmente. L’attività di verifiche prosegue per contrastare il fenomeno del commercio non autorizzato e della guida con documenti falsi.

PIANURA. Un uomo fermato con un documento di guida contraffatto. A un privato contestato il commercio illecito di alimenti. Due operazioni della polizia locale di Treviglio, nei confronti di un automobilista con patente falsa e di un privato che vendeva prodotti alimentari in modo illecito. Durante un’attività di pattugliamento finalizzato al contrasto all’abbandono di rifiuti, gli operatori del nucleo di polizia ambientale hanno intercettato un’auto e, durante i controlli di rito, il conducente - di nazionalità egiziana - ha esibito una patente, a suo dire, rilasciata pochi giorni prima in Polonia. Il documento ha destato sospetti negli agenti: avviati gli accertamenti tecnici, è stato evidenziato come la patente non fosse conforme ad alcun modello ufficiale in uso nei Paesi dell’Unione Europea.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Treviglio, gli interventi della polizia locale: patente falsa e formaggi venduti illegalmente Guidavano senza patente o con patente falsa: fermati e denunciati dalla Polizia localeAccertamenti su due conducenti: uno recidivo con auto priva di assicurazione, l’altro con titolo di guida contraffatto. Leggi anche: Treviglio, formaggi venduti online senza licenza e senza controlli: scatta la multa da 5mila euro