Durante un normale posto di controllo, è stato arrestato un uomo che aveva un ordine di carcerazione per rapina e lesioni, emesso a luglio 2025. Oltre all’arresto, è stato multato di 5.000 euro per guida senza patente. L’intervento ha permesso di eseguire le disposizioni di legge e garantire la sicurezza pubblica.

Aveva un ordine di carcerazione per rapina e lesioni, emesso a seguito di una sentenza del luglio 2025. Per questo M.M., marocchino classe 1996, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia locale di Brembate e Capriate San Gervasio durante uno degli ordinari posti di controllo sul territorio. L’uomo è stato fermato mentre viaggiava a bordo di una Opel Corsa intestata a un connazionale lungo la Provinciale che attraversa Brembate, nelle vicinanze di Leolandia. Gli agenti, coordinati dal comandante Riccardo Zannolfi hanno proceduto a controlli approfonditi, dai quali è emersa la pendenza giudiziaria a suo carico.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Finge un’emergenza medica e guida senza patente: 5mila euro di multa un 21enneUn giovane di 21 anni è stato sanzionato con una multa superiore ai 5.

Guida senza patente e ha con sé documenti falsi: scatta la maxi multa da 5mila euroUn giovane di 28 anni è stato fermato dai carabinieri di Argenta durante un normale controllo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Arrestato al posto di controllo: aveva un ordine di carcerazione per rapina e lesioni, multa da 5mila euro per guida senza patente; Val Brembana, auto forza il posto di blocco e causa un incidente a Botta di Sedrina. Arrestato un uomo, l'altro in fuga; La storia di Alberto Trentini: l’arresto al posto di blocco, il Rodeo, i 423 giorni di carcere, il ruolo dell’intelligence; Mille euro e un posto di lavoro: così due uomini hanno sparato in testa a un imprenditore in strada.

A 22 anni fugge al posto di blocco. Inseguito e arrestato dai carabinieri. Nell’auto trasportava ketaminaHa forzato il posto di blocco dei carabinieri che lo hanno inseguito e fermato, trovando nella sua auto sostanze stupefacenti. Così un operaio di 22 anni, italiano ed incensurato, è stato arrestato, ... lanazione.it

Portici. lancia bottiglie contro le auto e insulta carabiniera: arrestato 54enne Notte movimentata a Portici, dove i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno arrestato Luciano Vollaro, 54enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è st - facebook.com facebook