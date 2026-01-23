Il sindaco-medico di Rivolta d’Adda Giovanni Sgroi accusato di abusi e violenze sessuali getta la spugna e dà le dimissioni

Il sindaco di Rivolta d’Adda, Giovanni Sgroi, si è dimesso dalle sue cariche in seguito alle accuse di abusi e violenze sessuali rivoltegli a maggio scorso. Le accuse riguardano quattro pazienti del centro medico di Pozzuolo Martesana, dove esercitava la professione di medico. La decisione arriva in un contesto di crescente attenzione sulla vicenda e di conseguente presa di distanza da parte delle istituzioni locali.

Rivolta d’Adda (Cremona), 23 gennaio 2026 – A maggio era stato raggiunto dalla grave accusa di avere commesso abusi e violenze nei confronti di quattro pazienti del centro medico di Pozzuolo Martesana dove esercitava. Otto mesi dopo il sindaco-medico di Rivolta d’Adda Giovanni Sgroi, 70 anni, dopo aver tra l’altro resistito a mesi di pressing e inviti a lasciare la carica, ha deciso di rassegnare le dimissioni. Una decisione arrivata oggi, che permetterà a questo punto al piccolo Comune del Cremonese (poco più di ottomila abitanti) di andare al più presto a nuove elezioni, probabilmente in primavera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Il Pd chiede le dimissioni del sindaco Giovanni Sgroi, accusato di violenza sessuale

Leggi anche: Accusato di violenza sessuale da 4 donne, l’ex sindaco Giovanni Sgroi alla sbarra propone un accordo

