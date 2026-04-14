Nel 2025, il sistema sanitario del Trentino ha riportato una diminuzione del 15,4% nell’uso di antibiotici tra i bambini rispetto all’anno precedente. I dati mostrano un calo del 50% nell’impiego di questi farmaci rispetto a cinque anni fa. La riduzione si riferisce alle prescrizioni di farmaci antibatterici nel territorio provinciale durante tutto l’anno.

Il sistema sanitario del Trentino ha tracciato un percorso di netta riduzione nell’uso di farmaci antibatterici durante l’anno 2025, registrando un calo del 15,4% rispetto ai dati del periodo precedente. Secondo quanto emerge dal rapporto del Centro provinciale di farmacovigilanza dell’APSS Trento, il consumo medio si è assestato a 13,6 dosi giornaliere per ogni 1.000 abitanti, un valore che posiziona la provincia tra le realtà con i livelli più contenuti in Italia, restando inferiore del 16% rispetto alla media nazionale e tornando a parametri più bassi rispetto all’era pre-pandemica. La svolta della medicina pediatrica e l’efficacia dei nuovi protocolli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trentino: crollo degli antibiotici nei bambini, -50% nel 2025

Leggi anche: Istat: nel 2025 export +3,3%, surplus sale a +50.746 milioni

Fiera Milano: utile a 50,8 milioni, record storico nel 2025Fiera Milano chiude l’esercizio 2025 con un utile netto che ha più che raddoppiato, arrivando a 50,8 milioni di euro.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani locali e nazionali in edicola oggi in Trentino - facebook.com facebook

Buongiorno dalla redazione della Tgr Trento. Rincari e costo dell'energia, sicurezza in città e il rilancio dell'ex Atesina tra gli argomenti in primo piano sui quotidiani locali oggi in edicola in Trentino x.com