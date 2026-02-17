Istat | nel 2025 export +3,3% surplus sale a +50.746 milioni

L’Istat ha annunciato che nel 2025 le esportazioni italiane sono aumentate del 3,3% rispetto all’anno precedente, trainate dalla crescita delle vendite di farmaci, chimici e prodotti botanici, che sono saliti del 28,5%. A causa di questa ripresa, il surplus commerciale ha raggiunto i 50.746 milioni di euro, grazie anche all’aumento delle esportazioni di metalli, mezzi di trasporto e alimentari. Le aziende italiane hanno venduto di più all’estero, soprattutto in settori come quello farmaceutico e dei metalli, con risultati concreti in termini di bilancio commerciale.

Roma, 17 feb. (askanews) – Nel complesso del 2025, rispetto al 2024, l’export in valore cresce del 3,3%: a contribuire sono principalmente le maggiori vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+28,5%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+9,8%), mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli (+11,6%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+4,3%). Lo ha reso noto l’Istat. Nell’anno 2025 il surplus commerciale è pari a +50.746 milioni (+48.287 milioni nel 2024). Il deficit energetico si riduce a -46.939 milioni, da -54.290 milioni dell’anno prima.🔗 Leggi su Ildenaro.it **Commercio estero: Istat, a dicembre surplus extra-Ue a 8,38 mld, in 2025 56,1 mld** A dicembre l’Italia ha registrato un aumento del surplus con i paesi extra Ue, che ha raggiunto gli 8,38 miliardi di euro rispetto ai 6,92 miliardi dello stesso mese dell’anno scorso. Camera di Commercio, nel 2025 sono nate 1.746 nuove imprese Nel 2025, in provincia di Arezzo, sono nate 1. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Andamento economico, vendite e fiducia delle famiglie | Istat; Istat: nel 2025 la produzione industriale cala dello 0,2%; Terzo anno in rosso per la produzione industriale: -0,2%; Produzione auto: dicembre in ripresa, il 2025 resta un Annus Horribilis. Istat, export nel 2025 torna positivo +3,3% valore +0,7% volume (2)La crescita delle esportazioni italiane nel 2025 si deve a un numero limitato di settori della manifattura, spiega l'Istat. (ANSA) ... ansa.it Istat: nel 2025 export +3,3%, surplus sale a +50.746 milioniRoma, 17 feb. (askanews) - Nel complesso del 2025, rispetto al 2024, l'export in valore cresce del 3,3%: a contribuire sono principalmente ... notizie.tiscali.it La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base della variazione dell’indice ISTAT, ha comunicato l’aggiornamento del valore dell'Assegno di maternità per il 2026 e della soglia dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di accesso al b facebook