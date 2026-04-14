Treni ritardi e cancellazioni per un guasto sull' AV Napoli?Roma | cosa sta succedendo

Nella mattinata di oggi, la circolazione ferroviaria sull'alta velocità tra Napoli e Roma ha subito disagi a causa di un guasto. I treni sono stati soggetti a ritardi e cancellazioni a partire dalle ore 6, creando disagi per i pendolari e i passeggeri in transito sulla tratta. La circolazione è rimasta compromessa per diverse ore, senza comunicazioni ufficiali su tempi di ripristino.

Mattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma. Dalle ore 6.00 di oggi, martedì 14 aprile 2026, i treni risultano fortemente rallentati a causa di un inconveniente tecnico registrato nei pressi di Napoli.La conseguenza principale è un aumento significativo dei tempi di percorrenza, che in alcuni casi può arrivare fino a tre ore. La situazione riguarda sia i treni Alta Velocità sia gli Intercity. Per gestire il traffico ferroviario, alcuni convogli vengono deviati sulla linea convenzionale via Formia e via Cassino, con inevitabili rallentamenti lungo la tratta. Altri treni, invece, possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Treni, ritardi e cancellazioni per un guasto sull'AV Napoli?Roma: cosa sta succedendo Guasto sulla linea Alta Velocità Napoli?Roma: treni in ritardo fino a 170 minuti, cancellazioni e variazioni. Cosa sta succedendoMattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma. Guasto sulla linea Alta Velocità Napoli?Roma: treni in ritardo fino a 210 minuti, cancellazioni e variazioni. Cosa sta succedendoMattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma. Mattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma. Dalle ore 6:00 di oggi, martedì 14 aprile 2026, i treni risultano fortemente rallentati a causa di un inconveniente tecnico registrato nei pressi di Napoli.La conseguenza princi - facebook.com facebook