Treni Alta Velocità Napoli-Roma ritardi fino a 2 ore e cancellazioni oggi 14 aprile per un guasto

Oggi sulla linea alta velocità tra Napoli e Roma si sono verificati numerosi disagi a causa di un guasto tecnico al nodo partenopeo. Alcuni treni sono stati cancellati o hanno subito ritardi che in alcuni casi hanno raggiunto le due ore. La situazione ha comportato limitazioni nel servizio per gran parte della giornata, creando disagi tra i passeggeri in transito.