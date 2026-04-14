Treni Alta Velocità Napoli-Roma ritardi fino a 2 ore e cancellazioni oggi 14 aprile per un guasto
Oggi sulla linea alta velocità tra Napoli e Roma si sono verificati numerosi disagi a causa di un guasto tecnico al nodo partenopeo. Alcuni treni sono stati cancellati o hanno subito ritardi che in alcuni casi hanno raggiunto le due ore. La situazione ha comportato limitazioni nel servizio per gran parte della giornata, creando disagi tra i passeggeri in transito.
Treni limitati, cancellati e ritardi fino a 2 ore sulla linea alta velocità Roma-Napoli, a causa di un guasto tecnico al nodo partenopeo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Ritardi treni oggi fino a 90 minuti, Alta Velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze rallentata: “Atti dolosi”Roma, 14 febbraio 2026 – Sabotaggi sulla linea dell’Alta Velocità, cavi bruciati e danneggiamenti sui binari.
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Treni, ripresa la circolazione sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze (Adnkronos) - La circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Firenze Alta Velocità è ripresa alle ore 15 di oggi domenica 12 aprile, come da programma, a conclusione degli interventi per l’attiva - facebook.com facebook
#Treni Da mezzanotte fino a domani stop all'Alta Velocità tra Roma e Firenze per lavori programmati. I convogli viaggeranno sulla linea tradizionale. Previsti ritardi e cancellazioni, anche per i regionali, sostituiti in alcuni casi da bus. Torneranno a pieno regi x.com