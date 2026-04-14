Treni Alta Velocità Napoli-Roma ritardi fino a 2 ore e cancellazioni oggi 14 aprile per un guasto

Da fanpage.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi sulla linea alta velocità tra Napoli e Roma si sono verificati numerosi disagi a causa di un guasto tecnico al nodo partenopeo. Alcuni treni sono stati cancellati o hanno subito ritardi che in alcuni casi hanno raggiunto le due ore. La situazione ha comportato limitazioni nel servizio per gran parte della giornata, creando disagi tra i passeggeri in transito.

Treni limitati, cancellati e ritardi fino a 2 ore sulla linea alta velocità Roma-Napoli, a causa di un guasto tecnico al nodo partenopeo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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