Guasto sulla linea alta velocità Napoli-Roma cancellazioni e ritardi fino a due ore Ecco i treni coinvolti

Questo mattino, sulla linea ad alta velocità tra Napoli e Roma, si sono verificati ritardi superiori alle due ore e cancellazioni di alcuni treni a causa di un guasto tecnico avvenuto alle 6 nei pressi di Napoli. La circolazione dei convogli è stata temporaneamente interrotta, influenzando i servizi programmati sulla tratta. Le autorità competenti hanno avviato le operazioni di riparazione per ripristinare il servizio.

Ritardi di oltre due ore e treni cancellati sulla linea alta velocità Napoli-Roma. A causarlo un guasto tecnico avvenuto questa mattina alle 6 vicino a Napoli. Il traffico ferroviario ha subito diversi rallentamenti e Trenitalia segnala che anche i treni Intercity possono registrare ritardi di 60 minuti. I tecnici sono al lavoro per sistemare il guasto. I treni coinvolti. Tra i treni Alta Velocità direttamente coinvolti sono FR 9505 Milano Centrale (5:10) – Salerno (11:27) che terminerà la sua corsa a Roma Termini come per FR 9503 Firenze Santa Maria Novella (6:00) – Napoli Centrale (9:18), FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Guasto sulla linea alta velocità Napoli-Roma, cancellazioni e ritardi fino a due ore. Ecco i treni coinvolti Treni, guasto oggi sull’Alta velocità tra Roma e Napoli: ritardi fino a 3 ore e cancellazioni. Ecco i treni coinvoltiRoma, 14 aprile 2026 – La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Napoli. Guasto sulla linea Alta Velocità Roma–Napoli, treni nel caos: cancellazioni e ritardi record(Adnkronos) – Forti rallentamenti oggi, martedì 14 aprile, sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma a causa di un guasto tecnico registrato al nodo... Guasto tecnico sulla linea Alta velocità Napoli-Roma e per questo si stanno registrando ritardi fino a 180 minuti. I primi disagi si sono creati a partire dalle 6 di stamattina ed ora la circolazione è ancora fortemente rallentata. #ANSA - facebook.com facebook