Treni disagi nel Lazio il 17 e 18 aprile | possibili cancellazioni anche sulla Roma-Civitavecchia

Il 17 e 18 aprile potrebbero verificarsi cancellazioni e ritardi sui treni della regione Lazio, con possibili disagi sulla linea Roma-Civitavecchia. La società ferroviaria ha annunciato alcune interruzioni programmate, che potrebbero interessare anche altre tratte, senza specificare quali. I viaggiatori sono invitati a consultare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio e a pianificare di conseguenza le proprie partenze.

Roma, 14 aprile 2026 – Disagi in arrivo per i pendolari e per i viaggiatori del Lazio. Trenitalia ha comunicato che, nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 aprile, alcuni treni del Regionale subiranno modifiche alla circolazione a causa di lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di Roma Smistamento. Tra le linee coinvolte c’è anche la FL5 Roma-Civitavecchia, una delle tratte più utilizzate da pendolari, studenti e turisti per i collegamenti tra la Capitale, il litorale romano e il quadrante nord della provincia. Proprio su questa linea sono attese cancellazioni che potrebbero avere ripercussioni significative sugli spostamenti da e verso Roma, in particolare in vista del fine settimana.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Treni, weekend di disagi a Roma: cancellazioni e ritardi su Fiumicino, Civitavecchia e NettunoLavori di manutenzione programmata sulla rete ferroviaria provocheranno variazioni alla circolazione nei giorni 24 e 25 gennaio.

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