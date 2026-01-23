Treni weekend di disagi a Roma | cancellazioni e ritardi su Fiumicino Civitavecchia e Nettuno

Per il fine settimana a Roma, sono previste diverse variazioni sui servizi ferroviari. Cancellazioni, ritardi e modifiche di percorso interesseranno i treni diretti a Fiumicino, Civitavecchia e Nettuno. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali prima di partire, per organizzare al meglio gli spostamenti e ridurre eventuali disagi.

Roma, 23 gennaio 2026 – Cancellazioni, modifiche di orari, limitazioni di percorso. Giornate complicate in vista, quelle di domani sabato 24 gennaio e di domenica 25, per chi deve muoversi in treno, che si tratti di alta velocità, intercity o regionali. A causa dei lavori di manutenzione programmata nel nodo di Firenze e di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Rho e Gallarate, sono infatti previste variazioni alla circolazione ferroviaria su diverse linee. Ecco quali. Ferrovie, weekend di disagi. Partiamo da quelle interessate dagli interventi nel nodo di Firenze. I treni alta velocità subiscono cancellazioni, modifiche di orario eo di fermate, anche con anticipi in partenza.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Treni, disagi per i viaggiatori: ritardi fino a un’ora, variazioni e cancellazioniDisagi per i viaggiatori in treno tra Orte e Terni, in Umbria, a causa di accertamenti tecnici sulla linea ferroviaria.

Sciopero Cgil per i salari e contro il riarmo, disagi anche nei treni: ritardi e cancellazioni / FOTOOggi si svolge uno sciopero generale della Cgil contro la Legge di Bilancio del governo Meloni, considerata ingiusta e recessiva.

Ferrovie, lavori a Firenze: nel weekend del 24 e 25 gennaio 2026 modifiche e cancellazioni sulla circolazione dei treniNel nodo fiorentino il traffico su binari sarà sospeso dalle ore 15 di sabato 24 alle ore 15 di domenica 25 per consentire l'avvio dei lavori di sostituzione del cavalcaferrovia stradale Ponte al ... tpi.it

Sui treni che passano da Firenze sarà un weekend di disagiA causa di alcuni lavori, tra le 15 di sabato e le 15 di domenica non si potrà passare per la stazione di Santa Maria Novella: le cose da sapere ... ilpost.it

