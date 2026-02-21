Sciopero nazionale dei treni il 28 febbraio | possibili cancellazioni e variazioni anche in Abruzzo

Lo sciopero nazionale dei treni, annunciato per il 28 febbraio, causa disagi ai viaggiatori in tutta Italia. Il motivo è la protesta del personale di Trenitalia, Trenord e altre compagnie ferroviarie, che bloccherà i servizi dalle 21 di venerdì 27 febbraio fino alle 20:59 di sabato 28 febbraio. In Abruzzo, molte corse verranno cancellate o subiranno variazioni, creando incertezza tra gli utenti. Le compagnie raccomandano di verificare gli orari prima di partire.

Per quanto riguarda il trasporto regionale, saranno garantiti i servizi essenziali nei giorni feriali nelle fasce orarie 6-9 e 18-21, come previsto dalla normativa sugli scioperi nei servizi pubblici Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle ore 21 di venerdì 27 febbraio alle ore 20:59 di sabato 28 febbraio è stato proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Durante l'agitazione i treni potranno subire cancellazioni o variazioni, con possibili modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la conclusione dello sciopero.

Sciopero nazionale dei treni 28 febbraio, agitazione indetta dalle 21 di venerdì 27 alle 20.59 di sabato, coinvolto anche trasporto localeIl 28 febbraio, i treni italiani fermeranno per uno sciopero nazionale iniziato alle 21 di venerdì 27 e che durerà fino alle 20.

Sciopero dei treni, ritardi e cancellazioni anche nelle fasce dei pendolari - FotoQuesta mattina, i treni di Trenord sono rimasti fermi a causa di uno sciopero indetto dai lavoratori.

