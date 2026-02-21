Sciopero nazionale dei treni il 28 febbraio | possibili cancellazioni e variazioni anche in Abruzzo
Lo sciopero nazionale dei treni, annunciato per il 28 febbraio, causa disagi ai viaggiatori in tutta Italia. Il motivo è la protesta del personale di Trenitalia, Trenord e altre compagnie ferroviarie, che bloccherà i servizi dalle 21 di venerdì 27 febbraio fino alle 20:59 di sabato 28 febbraio. In Abruzzo, molte corse verranno cancellate o subiranno variazioni, creando incertezza tra gli utenti. Le compagnie raccomandano di verificare gli orari prima di partire.
Per quanto riguarda il trasporto regionale, saranno garantiti i servizi essenziali nei giorni feriali nelle fasce orarie 6-9 e 18-21, come previsto dalla normativa sugli scioperi nei servizi pubblici Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle ore 21 di venerdì 27 febbraio alle ore 20:59 di sabato 28 febbraio è stato proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Durante l’agitazione i treni potranno subire cancellazioni o variazioni, con possibili modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero. Per quanto riguarda il trasporto regionale, saranno garantiti i servizi essenziali nei giorni feriali nelle fasce orarie 6-9 e 18-21, come previsto dalla normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Sciopero nazionale dei treni 28 febbraio, agitazione indetta dalle 21 di venerdì 27 alle 20.59 di sabato, coinvolto anche trasporto localeIl 28 febbraio, i treni italiani fermeranno per uno sciopero nazionale iniziato alle 21 di venerdì 27 e che durerà fino alle 20.
Sciopero dei treni, ritardi e cancellazioni anche nelle fasce dei pendolari - FotoQuesta mattina, i treni di Trenord sono rimasti fermi a causa di uno sciopero indetto dai lavoratori.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Trenitalia: l’elenco pdf dei treni garantiti sempre in caso di sciopero; Dopo la tregua olimpica, ecco il primo sciopero dei trasporti in arrivo: gli orari e i mezzi a rischio; Sciopero nazionale dei treni del 27 e 28 febbraio: confermato lo stop di 24 ore. Le news; Fine febbraio critico per i viaggiatori: stop a voli e treni.
Sciopero nazionale dei treni il 27 e 28 febbraio 2026: come evitare di restare bloccati in stazioneSciopero treni 27-28 febbraio 2026: stop nazionale 24 ore dalle 21:00. Fasce di garanzia 6-9 e 18-21. Rimborsi e treni garantiti. ilquotidianodellazio.it
Sciopero treni venerdì 27 e sabato 28 febbraio, si fermano per 24 ore Trenitalia, Italo e TrenordSubito dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, è stato indetto uno sciopero dei treni il 27 e 28 febbraio da Trenitalia, Italo e Trenord. Gli orari ... virgilio.it
Avviso: 22 settembre Sciopero generale nazionale Il Dipartimento della Funzione Pubblica, nell’apposita sezione Cruscotto scioperi del sito web istituzionale, rende noto che sono stati proclamati i seguenti scioperi: da USB sciopero generale di tutte le - facebook.com facebook