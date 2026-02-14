Ritardi treni oggi fino a 90 minuti Alta Velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze rallentata | Atti dolosi

I treni dell’Alta Velocità tra Roma e Napoli e tra Roma e Firenze rallentano fino a 90 minuti a causa di due atti dolosi scoperti questa mattina. Le autorità hanno confermato che i danni sono stati provocati intenzionalmente, causando disagi ai pendolari e rallentamenti significativi sui binari. Un dettaglio concreto è che sui tratti coinvolti sono stati trovati elementi di sabotaggio che hanno compromesso i sistemi di sicurezza.

Roma, 14 febbraio 2026 – Arrivano a toccare i 90 minuti i ritardi registrati sulle linee ferroviarie dell'Alta Velocita per almeno due atti dolosi registrati in mattinata. Sul tabellone degli arrivi della Stazione Termini un Frecciarossa in arrivo da Milano segna un ritardo di un'ora e mezzo. Viaggiano con un ritardo attorno ad un'ora altri sei convogli, con un treno proveniente da Napoli e uno da Mantova serviti dalle diverse società. Molti i treni con ritardi attorno ai 20-30 minuti Un terzo episodio atto doloso è in corso di accertamento. Lo fa sapere Fs. Nel dettaglio, sulla linea Av Roma-Napoli, la sala operativa di Rfi ha segnalato un'anomalia fra Salone e Labico e i tecnici intervenuti sul posto hanno riscontrato danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni e la bruciatura degli stessi, con il rallentamento dei convogli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Due atti dolosi hanno causato il rallentamento dei treni ad alta velocità tra Roma e Napoli, e Roma e Firenze, a partire da questa mattina.

Due atti vandalici contro le linee ad Alta Velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze hanno causato ritardi superiori a 90 minuti ai treni.

