Trekking lungo la vecchia ferrovia

È in programma una nuova edizione della Festa della vecchia ferrovia delle meraviglie, un evento che prevede un percorso di trekking lungo la Vecchia Ferrovia Alcantara – Randazzo. L'iniziativa si svolge in un tratto storico della linea ferroviaria dismessa, offrendo ai partecipanti l'opportunità di attraversare paesaggi e tracce del passato ferroviario della zona. La manifestazione si terrà prossimamente e coinvolge appassionati di camminate e storia locale.

Torna una nuova edizione della Festa della vecchia ferrovia delle meraviglie, un percorso in trekking lungo la Vecchia Ferrovia Alcantara – Randazzo. L’evento svolgerà domenica 19 aprile, nel territorio di Castiglione, seguendo il fiume Alcantara e le vecchie tracce della ferrovia. Ci.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Inaugurato il percorso trekking sull’ex ferrovia Sant’Ellero–Saltino VallombrosaÈ stato inaugurato ieri mattina il nuovo percorso di trekking che ripercorre il tracciato dell’antica ferrovia tra Sant’Ellero-Saltino e Vallombrosa. L’antica ferrovia diventa percorso trekking, Sant’Ellero-Saltino Vallombrosa: ecco tutte le infoFirenze, 7 aprile 2026 – Riscoprire Vallombrosa e rafforzare il legame con Firenze. Trekking in Veneto: Sulla Ciclovia Treviso-Ostiglia fino al Convento di San Pancrazio Con Vie dei Canti, 2° giorno passaggio per Treviso e ancora lungo il Sile #trekking #Venezia #natura #sile - facebook.com facebook