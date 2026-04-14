Tregua Iran-Usa vacilla | dal gas a Rc auto la stangata da 284 euro a famiglia Quanto costa la crisi
La tensione tra Iran e Stati Uniti resta alta, con conseguenze che si riflettono sui costi quotidiani delle famiglie italiane. Recenti aumenti nelle tariffe del gas e dei premi assicurativi RC auto hanno portato a una spesa aggiuntiva di circa 284 euro per ogni nucleo familiare. La crisi nel Medio Oriente sembra influenzare anche i prezzi domestici, mantenendo l’incertezza sul fronte economico.
La polvere del conflitto in Medio Oriente non si è ancora posata e l'ombra di un'escalation continua a proiettare i suoi effetti ben oltre i confini di Teheran e Washington. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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