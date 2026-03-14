Conflitto in Iran rincari per petrolio e gas | stangata da 350 euro a famiglia 

A 15 giorni dall’inizio del conflitto in Iran, i mercati delle materie prime si mantengono stabili, senza variazioni significative dei prezzi. Tuttavia, i rincari si fanno sentire sui costi di petrolio e gas, con un aumento di circa 350 euro a famiglia. La situazione ha portato a un aumento dei costi energetici senza che si registrino grandi oscillazioni sui mercati internazionali.

A 15 giorni dall’avvio del conflitto in Iran, i mercati delle principali materie prime mostrano una tenuta complessivamente solida, senza quelle impennate generalizzate dei prezzi. Per molte delle principali commodities c’è stato un lieve calo di prezzo (nickel -1,9%, rame -2,6%, piombo -2,7%, zinco -3%, stagno -7,9%) e solo i combustibili fossili, per la Cgia, hanno subito rincari: il petrolio a +45,8%, il gas a +62%, più consistenti rispetto dopo l’invasione russa all’Ucraina. Al netto del caro carburante che sta alleggerendo il portafoglio degli italiani e di eventuali misure di mitigazione del costo delle bollette che il Governo dovrebbe mettere a punto a breve, Nomisma Energia stima che le 27,7 milioni di famiglie potrebbero subire un aumento medio su base annua di 350 euro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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