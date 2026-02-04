L’estate in spiaggia Bagnini e barman

Con l’inverno ancora nel pieno, le spiagge si preparano già alla prossima stagione. Bagnini e barman si dedicano a organizzare i turni, mentre i gestori iniziano a pensare alle novità per l’estate. Le prime riunioni si tengono nei locali sulla spiaggia, anticipando un’estate che si spera sarà più ricca di turisti e clienti.

L’inverno è ancora nel vivo, le giornate però si allungano e i preparativi per la stagione estiva si fanno sempre più intensi. Si guarda già all’estate. E alle spiagge che torna ad affilarsi. Il settore turistico offre già posizioni stagionali, dal bar al cameriere di sala, passando per i bagnini. Si va da Pasqua fino alle a settembre inoltrato, con il grosso fra la fine di giugno e la fine di agosto. Sul litorale pisano c’è già movimento, in termini di preparativi e qualche stabilimento sta già facendo il punto di cosa manca per iniziare la meglio. La Siesta Beach Club di Calambrone – viale del Tirreno – lancia una selezione di personale per tutti i settori della struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'inverno sulla spiaggia può essere un'esperienza unica, tra colazioni all'aperto e massaggi rilassanti con vista sul mare.

Mentre il Comune celebra un’annata turistica da record con oltre un milione di presenze, i bagnini e gli albergatori mostrano un'altra faccia della medaglia.

