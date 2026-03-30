questa mattina ha avuto inizio l’intervento di pulizia delle spiagge nel territorio leccese. La società incaricata di gestire i lavori è la Cento 18 Ambiente srl, con sede a Merine, frazione di Lizzanello. L’operazione fa parte di un piano quinquennale volto a migliorare l’aspetto delle marine e degli arenili lungo la costa. I lavori interesseranno le diverse aree del litorale nel corso dei prossimi anni.

Firmato l’accordo del Comune con la società che si è aggiudicata l’appalto per interventi tutto l’anno, rimozione della sabbia dalle strade e nuove isole ecologiche contro l'abbandono dei rifiuti LECCE – È scattata ufficialmente questa mattina l’operazione di restyling del litorale leccese. Con l’avvio degli interventi di pulizia degli arenili, prende il via il nuovo corso affidato alla ditta Cento 18 Ambiente srl, società con sede a Merine (frazione di Lizzanello) che gestirà il servizio per i prossimi cinque anni. L’obiettivo immediato è presentare le marine in condizioni ottimali già per le imminenti festività pasquali. La vera novità del nuovo appalto, aggiudicato con un ribasso dell’8,311 per cento, risiede nella continuità. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Al via la pulizia nelle spiagge leccesi, piano quinquennale per marine più decorose

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