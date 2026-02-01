Il mito di Charles Aznavour rivive a Torino | al Teatro Juvarra il viaggio musicale di Michelangelo Nari

A Torino, il mito di Charles Aznavour torna a vivere sul palco del Teatro Juvarra. Michelangelo Nari porta in scena un viaggio musicale dedicato al grande chansonnier, facendo rivivere le sue canzoni e la sua figura. Lo spettacolo ha già attirato l’attenzione di molti appassionati, desiderosi di riscoprire le emozioni di quel talento unico.

C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Il mito di Charles Aznavour, lo chansonnier per eccellenza, rivive a Torino in un appuntamento imperdibile. Martedì 3 febbraio 2026, alle ore 20:30, il Teatro Juvarra ospiterà lo spettacolo di e con Michelangelo Nari, intitolato “Vous permettez, Aznavour?”. Un tributo dovuto a un artista immenso che, in 85 anni di carriera, ha inciso 43 album e scritto oltre 1300 canzoni, vendendo più di 300 milioni di dischi in tutto il mondo. Lo spettacolo, prodotto dal Théâtre Français de Rome sotto la direzione di Hélène Sandoval, non è un semplice concerto, ma un vero e proprio viaggio musicale ed emotivo.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Charles Aznavour Il mito di "Saranno Famosi" rivive in un musical al Teatro Alfieri di Torino Il mito di John Lennon rivive al Teatro Corso con la Magical Mystery Orchestra La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Charles Aznavour Argomenti discussi: Vivian Maier, il mito della morte; Cartier, il Mito; Hamilton e la to do list per la svolta Ferrari. Ma attenzione a non scontentare Leclerc...; Dal libro allo schermo: i grandi classici che quest’anno rinascono al cinema. The Paris Chansons band will be on tour for ONE night only at the iconic Birchmere in Alexandria on Friday, March 13th at 7:30PM! Featuring original renditions of favorites from Charles Aznavour, Joe Dassin, Edith Piaf, Macias, Jacques Brel, Adamo, Dalida, - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.