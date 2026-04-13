Ragazza travolta da un albero sradicato dal vento a Bisceglie | morta sul colpo

Una ragazza di 12 anni è deceduta a Bisceglie, nel Barese, dopo essere stata travolta da un albero sradicato dal vento forte. La giovane stava camminando in strada quando il pino è crollato, causando il suo investimento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di accertamenti da parte delle autorità.

Stava camminando quando è stata travolta da un grosso pino abbattuto dal forte vento. È morta così una ragazzina di 12 anni a Bisceglie, nel Barese. Si tratta della seconda vittima per il maltempo in Puglia nel giro di qualche ora. Lunedì mattina, infatti, il forte vento ha anche divelto un palo della luce che ha colpito e ucciso un operaio a Taranto mentre stava lavorando su una gru nei pressi del cimitero di San Brunone. La vittima si chiamava Alicia Amoruso e stava passeggiando in via Sergio Cosmai quando l’albero l’ha schiacciata. Inutili i soccorsi del 118 che l’hanno portata d’urgenza in ospedale. Il suo cuore ha smesso di battere durante il trasporto in ambulanza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ragazza travolta da un albero sradicato dal vento a Bisceglie: morta sul colpo Cedro sradicato dal vento: travolta una struttura che si affaccia sul parcoUn grosso cedro all'interno del parco Pertini (ex Giotto) è crollato nel primo pomeriggio di oggi a causa di forti raffiche di vento. Leggi anche: Puglia, due morti per il vento forte: ragazza 16enne colpita da un albero a Bisceglie, operaio perde la vita a Taranto