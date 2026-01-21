Livorno avrebbe abusato di due studentesse disabili | docente condannato a 9 anni e mezzo

A Livorno, un insegnante è stato condannato a nove anni e mezzo di reclusione per aver abusato di due studentesse disabili. Attualmente, il docente si trova agli arresti domiciliari e non esercita più la professione, essendo stato sospeso. La vicenda ha portato a un intervento giudiziario che evidenzia l'importanza di proteggere i diritti degli studenti e garantire ambienti scolastici sicuri.

Avrebbe abusato sessualmente di due studentesse minorenni e disabili. Per questo, un professore in servizio in una scuola livornese, è stato condannato a nove anni e mezzo. Gli abusi, ripresi dall'uomo con il cellulare, si sarebbero consumati tra il 2023 e il 2024. Il docente, come riportano Il Tirreno e Il Corriere Fiorentino, dovrà risarcire le vittime. In attesa della definizione dell'intero ammontare, che verrà deciso dal tribunale civile, il professore verserà una provvisione di 50mila euro alla famiglia di una vittima e di 30mila euro a beneficio dell'altra, costituitesi parte civile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

