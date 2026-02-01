Trasporto scolastico Il Comune assicura | Nessun disservizio

L’amministrazione comunale di Castelnuovo Magra garantisce che il trasporto scolastico funziona regolarmente. Dopo alcune segnalazioni, il Comune ha deciso di intervenire per chiarire la situazione e rassicurare famiglie e scuole: nessun disservizio è stato riscontrato.

Nessun disservizio nel trasporto scolastico comunale: lo assicura l’amministrazione comunale di Castelnuovo Magra intervenendo a seguito di una segnalazione "per fare chiarezza, riportando i fatti nella loro corretta dimensione". La situazione segnalata, spiega il Comune, "riguarda cinque famiglie su un totale di 191 utenti del servizio, esclusivamente per una corsa, in due giorni alla settimana, a seguito dell’introduzione di un’ora aggiuntiva di educazione fisica che comporta l’uscita alle ore 13, fascia oraria non prevista dal servizio di trasporto": Il Comune ricorda che "una criticità analoga si era peraltro già verificata negli anni precedenti e anche in altri Comuni, proprio in conseguenza della rimodulazione degli orari scolastici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trasporto scolastico. Il Comune assicura: "Nessun disservizio" Approfondimenti su Castelnuovo Magra Trasporto scolastico e mensa, sforzo del Comune per mantenere i costi calmierati Trasporto scolastico dei minori disabili, arrivano i contributi economici del Comune Il Comune ha annunciato l’erogazione di contributi economici per il trasporto scolastico dei minori disabili. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Castelnuovo Magra Argomenti discussi: Sono aperte le iscrizioni online al trasporto scolastico anno 2026-27; Trasporto scolastico 2025/2026 - SOSPENSIONE TRATTA B2 INFANZIA; Trasporto scolastico. Il Comune assicura: Nessun disservizio; Il Tar respinge in toto il ricorso di Amag Mobilità, il trasporto scolastico resta a Bus Company. Trasporto scolastico. Il Comune assicura: Nessun disservizioIl disagio segnalato riguarda 5 famiglie su 191 utenti e solo per una corsa a seguito dell’introduzione di un’ora aggiuntiva di educazione fisica . lanazione.it Siracusa, trasporto scolastico: pubblicato l’avviso per il contributo alle famiglie con disabiliNe dà notizia il vice sindaco e assessore all’Istruzione, Edy Bandiera. Si tratta di somme provenienti dal Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi ... siracusanews.it BENE... Ieri il pulmino del trasporto scolastico è stato coinvolto in un lieve incidente. Un’auto non ha rispettato uno stop e ha urtato la fiancata del mezzo, causando esclusivamente danni alla carrozzeria. Fortunatamente non si registrano feriti. Ringraziamo l’a - facebook.com facebook Trasporto scolastico di alunni e alunne con disabilità: c'è il bando per coloro che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (a.s. 2025-2026). Qui requisiti, bando e info --> comune.pesaro.pu.it/novita-in-comu… #wepesaro #Disa x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.