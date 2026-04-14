Trasmissione monocorona | ecco le opzioni e cosa cambia a livello di peso

Durante la Parigi-Roubaix, Wout Van Aert ha gareggiato con una trasmissione monocorona, ottenendo la vittoria. Questa tecnologia offre benefici in termini di efficienza meccanica e riduzione della resistenza aerodinamica. La scelta di adottare la trasmissione monocorona sta suscitando discussioni tra ciclisti e tecnici, soprattutto riguardo alle variazioni di peso e alle caratteristiche di utilizzo rispetto alle configurazioni tradizionali.

Se ne fa un gran parlare anche nel mondo road, e chissà se rappresenterà la configurazione principale che dovremo attenderci di qui a qualche anno. Parliamo della trasmissione monocorona, ormai da tempo immemore lo standard unico per la mountain bike, quella che va per la maggiore nel gravel, e con ottime possibilità che anche su strada prima o poi si arrivi all'eliminazione definitiva del deragliatore anteriore. Qualche professionista di tanto in tanto la utilizza con discreto successo già da un paio di stagioni. Ed ha fatto certamente scalpore, ma non è stata una sorpresa, che siano stati tanti a sceglierla all’ultima Parigi-Roubaix, tra cui il vincitore della Wout Van Aert.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Trasmissione monocorona: ecco le opzioni, e cosa cambia a livello di peso Direttiva Greenwashing, ecco cosa prevede e cosa cambia per le impreseDal prossimo 27 settembre le imprese dovranno applicare le norme che riguardano “la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde... Smart Working, cambia tutto da oggi: ecco le nuove regole per le aziende e cosa rischia chi non le applicaA partire da oggi, 7 aprile 2026, entrano in vigore nuove regole sullo smart working che introducono sanzioni severe per i datori di lavoro...